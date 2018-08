Aucun pêcheur sur la Vesdre en aval de Verviers: les truites sont mortes

N'essayez plus de pêcher la truite dans la Vesdre entre Verviers et Pepinster. Il n'en reste plus ou presque plus. Elles sont mortes il y a une semaine après l'orage. Le collecteur a débordé. Des matières en décomposition ont pollué la rivière et tué une grande partie des poissons, surtout les truites, très sensibles au manque d'oxygène.

Les pêcheurs, eux, sont désemparés. Les sociétés de pêche n'ont pas souhaité communiquer avec nous.

A la société publique qui s'occupe des égouts, l'AIDE, on nous explique que le collecteur se trouve dans le fond de la rivière. Il peut prendre douze fois le volume d'eau usée. L'orage en amène plus que ça. Alors le collecteur en relâche dans la rivière et ça tue les poissons.

La solution hypothétique, ce serait de construire des bassins pour recevoir la première pluie, la plus chargée en déchets. Mais c'est cher. Et la priorité, pour l'AIDE et pour les communes, c'est de terminer d'abord tout le système d'égouttage.