La vente de Voo se précise, mais pas avant plusieurs mois

Trois jours après la date ultime de dépôt des offres pour le rachat du câblo-opérateur Voo, la maison mère, l’intercommunale liégeoise Enodia, a réuni les délégués de ses associés et actionnaires, ce mardi. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette assemblée, qui a commencé par une manifestation syndicale, histoire de transmettre aux mandataires politiques les inquiétudes du personnel. Comme l’explique Leila Majdoub, de la CSC, "nous voudrions une convention qui garantisse le maintien des travailleurs actuels : nous ne savons pas quelle va être la stratégie des repreneurs, et nous craignons des licenciements perlés en fonction des nouveaux métiers ou des nouveaux profils, mais nous nous heurtons toujours à une fin de non-recevoir".

Pour le reste, la rencontre n’a pas permis d’apprendre grand-chose. Il ne serait plus que quatre candidats, et non cinq comme les indiscrétions l’ont laissé penser jusqu’ici. Des offres "au-delà des espérances", selon le nouveau management de Nethys. Des offres qui sont à présent analysées par des consultants, dont le rapport, lundi prochain, doit permettre d’entamer d’ultimes négociations avec un voire deux groupes si leurs propositions ne sont pas faciles à départager. Après quoi, le conseil d’administration de Nethys puis d’Enodia va se prononcer, avant de soumettre son choix aux autorités européennes de la concurrence, ce qui peut durer de six à neuf mois.

Le changement, ce n'est donc pas pour maintenant

Pour apaiser les craintes des employés, il faudrait bétonner les clauses sociales de la reprise; mais en fonction de la pyramide des âges, ça risque très clairement de faire baisser le prix de vente. Or, le nouveau management de Nethys tient particulièrement à montrer qu'il peut obtenir plus que l'ancienne équipe, sous l'égide de Stéphane Moreau. Et les élus des villes et communes, qui sont parfois plus actionnaires qu'associés, sont plusieurs à espérer que l'opération va leur rapporter de copieux dividendes.