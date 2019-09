La vente de Voo à Providence Equity est-elle sur le point de capoter ?

Le préaccord qui lie Nethys à ce fonds d’investissement américain contient deux clauses suspensives. La première, c’est qu’il faut que la maison mère Enodia soit devenue propriétaire, avant la fin octobre, de la partie bruxelloise et carolorégienne du réseau de câblodistribution. Dans le cas contraire, le prix d’achat est largement diminué. Or, l’intercommunale Brutélé a décidé de suspendre les négociations. Voilà une première difficulté.

La seconde, peut-être plus fondamentale, c’est une décision du comité fédéral liégeois du parti socialiste, adoptée à l’unanimité ce vendredi soir : la consigne est donnée aux représentants au conseil d’administration d'Enodia de ne pas voter "l’avis conforme", c’est-à-dire de ne pas donner le feu vert à l’opération. Et ces mandataires sont au nombre de cinq, sur douze administrateurs. C'est dire qu'une majorité favorable au projet Voo/Providence Equity va être difficile à dégager. En principe, c’est mercredi prochain que cette décision doit intervenir, mais plus personne ne peut garantir que le point va figurer à l’ordre du jour de la séance.

La position du PS n’est pas une surprise, puisque les échevins liégeois, socialistes et libéraux, ont adopté la même attitude. Et la ville est le deuxième actionnaire en importance, après la province, de l’intercommunale Enodia. La perspective d’un rachat à court terme de Voo par Providence Equity semble s’éloigner à grande vitesse…