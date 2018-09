La validation des listes s'annonce à haut risque, à Fléron

"Bonjour,... si tu souhaites que ta signature ne soit plus utilisée pour la présentation de la liste du Parti Populaire, tu peux me renvoyer un message avec le texte suivant: je sousigné... domicilié.... souhaite retirer ma déclaration de candidats par les électeurs de la liste PP. Tu peux mettre un motif signalant que tu as par exemple été mal informéé"

Ce texte, c'est un fléronnais qui l'a reçu, samedi. Il émane de l'échevin démocrate humaniste de la culture, et il fait suite à une conversation téléphonique avec l'échevine libérale des travaux. L'auteur de ces lignes ne les conteste pas. Mais il affirme que son initiative est légale, et il en précise le contexte: lors des deux jours de dépôt des listes, plusieurs élus de la majorité se sont étonnés de quelques-uns des cinquante noms d'électeurs,que le Parti Populaire a fourni en appui de son acte de présentation. Ils ont alors démarché plusieurs de leurs connaissances pour vérifier que ces gens ont été correctement informés de la portée de leur engagement. Mais il ne s'est pas agi d'une menace, simplement d'une "incitation à réfléchir"...

Ces contacts, en provenance de deux membres du collège communal, ont pourtant été pris comme des pressions. La preuve ? Le destinataire a d'abord commencé par obtempérer, et par retirer sa signature, et puis, à tête reposée, il a changé d'avis, et il a décidé ce lundi de maintenir finalement son soutien au Parti Populaire, qui, dès lors, crie au scandale. Le bureau électoral est saisi de plusieurs de ces "retraits de signature", dont il est désormais impossible de savoir dans quelles circonstances ils ont été obtenus. Sous la contrainte ? Spontanément ? C'est un véritable casse-tête. Debut de solution, jeudi en fin d'après-midi....