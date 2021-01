La vaccination démarre dans les structures pour personnes handicapées

La campagne de vaccination contre le Covid 19 se poursuit. C’est à présent au tour des résidents et du personnel des établissements qui accueillent des personnes handicapées, de se faire vacciner.

Sont concernés, aussi bien les résidents majeurs, que les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les centres qui accueillent des personnes handicapées le jour comme la nuit, sont prioritaires. Ils seront les premiers à bénéficier du vaccin, cette semaine et la semaine prochaine. Les centres de jour devraient suivre.

Le personnel et les résidents volontaires de plus de 16 ans

A Esneux, la résidence de l’ASBL les Chanterelles démarre la vaccination dès ce jeudi. Pour les 11 résidents de cette structure, tous handicapés mentaux, l’isolement lié au confinement est particulièrement difficile à vivre. " Il y a une dimension collective très importante dans notre fonctionnement ", explique Nicolas Solheid, le directeur de l’association. " Les activités collectives ont été entièrement stoppées, sauf pendant les deux mois de déconfinement. Les résidents sont dans une incompréhension de ce qui se passe. Ils voient les effets du confinement sans en comprendre tout à fait la cause ".

Dans cette toute petite structure, l’ensemble des résidents se fera vacciner. Au niveau du personnel, 18 personnes sur 21 ont également donné leur accord. L’administration du vaccin se fait sur base volontaire. " Comme nos résidents ne sont pas en mesure de donner leur accord, nous avons contacté leurs représentants légaux pour obtenir leur autorisation ", précise le directeur.

L'espoir de retrouver une vie en collectivité

Avec ce vaccin, un espoir : celui de redonner une vie aussi normale que possible aux résidents. Mais le directeur de l’association les Chanterelles préfère rester prudent. " Je me réjouis, mais j’ai encore des interrogations. A l’heure actuelle nous sommes toujours en attente d’éléments concrets, qui nous permettent d’évaluer le risque restant pour les résidents comme pour nous, une fois vaccinés. J’espère obtenir ces données au plus vite, pour pouvoir décider avec les autorités, de quelle manière nous pourrons faire revivre cette dimension collective."