La vaccination contre le COVID-19 a commencé en maisons de repos

La vaccination contre le COVID-19 est officiellement lancée en Belgique. Les prioritaires parmi les prioritaires, ce sont les résidents des maisons de repos. La plupart d’entre eux sont volontaires pour se faire vacciner.

La vaccination a commencé ce mardi, dans les maisons de repos. Elle va se poursuivre dans les jours qui viennent. En Province de Liège, cinq maisons de repos ont démarré la campagne.

" Je n’ai rien senti, je n’ai pas eu mal… Aucun effet secondaire ", se réjouit Hubert Lonneux, résident de la maison de repos Ange-Raymond Gilles, à Seraing. Il est l’un des tout premiers Belges à bénéficier du vaccin. " Pas le premier, mais le classement reste bon ", plaisante-t-il.

Les résidents, globalement favorables au vaccin

Dans cette maison de repos, 80% des résidents ont accepté de se faire vacciner. " Je pense sincèrement qu’ils sont ravis ", estime Charles Dardenne, le médecin coordinateur, qui passe de chambre en chambre depuis le matin pour administrer les vaccins. " Certains nous ont manifesté leur envie de pouvoir revivre normalement après ce vaccin, ce qu’on a effectivement pu leur promettre. "

La vaccination se fait évidemment sur base volontaire. " Tous ceux qui ont été vaccinés ont marqué leur accord ", confirme Anne Thonnart, la directrice de la maison de repos. " Pour ceux qui sont trop désorientés ou pas à même de donner leur avis, on s’est tourné vers les familles et leur médecin traitant ".

Certains résidents ont refusé la vaccination par conviction, mais d’autres n’ont en fait pas la possibilité de se faire vacciner. " Il ne faut pas négliger la proportion des résidents qui n’ont pas pu se faire vacciner parce que leur état de santé ne le permet pas ", précise la directrice.

De nombreuses réticences du côté du personnel

Du côté du personnel, qui avait aussi la possibilité de bénéficier du vaccin, les réticences semblent bien plus nombreuses. A la résidence Ange-Raymond Gilles, seuls 40 employés sur 100 ont décidé de se faire vacciner.

Plutôt que de réelle opposition, Anne Thonnart préfère parler d’hésitations. " Je pense qu’ils sont encore dans le questionnement, le doute. Certains sont contre, et on respecte leur position, mais on va continuer à essayer de les sensibiliser ". Les plus récalcitrants ont encore la possibilité de changer d’avis. Ils pourront décider de se faire vacciner dans trois semaines, au moment où d’autres recevront leur seconde injection.