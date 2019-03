La tranquillité au centre d'une exposition organisée simultanément à Marchin et à Furnes

La tranquillité sera le thème d'une exposition d'arts plastiques qui se tiendra à partir de ce dimanche 10 mars au Centre culturel de Marchin. Elle a lieu simultanément au centre d'art contemporain Emergent à Furnes.

Les organisateurs ont choisi quatorze artistes qui ont pioché dans leurs œuvres pour en sortir des pièces - peintures, dessins, sculptures, photographies ou autres - en accord avec la thématique de la tranquillité.

Parmi ces artistes, il y a le photographe liégeois Alain Janssens. Nous l'avons rencontré en plein accrochage. "A la limite, j'aurais préféré l'intranquillité.", sourit Alain Janssens, "Mais c'est à peu près pareil. En même temps, c'est vrai qu'il y a une dimension très contemplative, très sereine, très attentive aux choses dans mes photographies. Forcément, j'ai de la matière qui peut entrer en résonance avec cette thématique-là, d'une manière ou d'une autre, ou en résonance boiteuse... Quand je regarde la photographie noire avec la jeune femme où on voit sa bouche et ses mains, apparemment c'est extrêmement tranquille. Mais si on regarde un peu attentivement les mains, ça ne l'est peut-être pas tant que cela. La tranquillité n'est jamais qu'un élément de surface, quoi... Cette paix intérieure est un état toujours passager. Cette alternance entre la tranquillité et l'intranquillité, c'est un peu ça que j'essaie de mettre en place aussi."

L'exposition "de la tranquillité/van het verpozen" est à voir au Centre culturel de Marchin, sur la place de Grand Marchin, jusqu'au 7 avril, mais aussi au Centre d'art Emergent à Furnes.