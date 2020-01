La traditionnelle gaufre liégeoise s'enivre à la bière

Renaud Pirotte (cofondateur de la Brasserie C) : "L’idée est venue tout simplement parce que nous sommes liégeois et nous avons été élevés avec d’excellentes gaufres, et probablement les meilleures, les gaufres de Liège. Nous avons toujours eu envie de marier les choses que nous aimons bien d’où l’idée d’une bière à la gaufre. Cette idée, nous l’avons eue depuis pas mal de temps et nous nous sommes un peu cassé la tête sur la manière d’obtenir la bière à la gaufre. Le challenge est que cette bière goûte la gaufre. Après de nombreux essais, nous sommes parvenus à donner un arôme de gaufre à nos bières à partir de véritables gaufres liégeoises directement issues de la célèbre maison Massin en Outremeuse. Nous avons retenu les gaufres à la cannelle. Le tracé de cette épice fonctionne très bien dans la bière que nous avons imaginée".

Depuis sa création la Brasserie C qui a créé la bière Curtius n’a pas peur des défis et des idées originales.

La Brasserie C, connue et reconnue en région liégeoise, crée un nouveau breuvage appelé "La Gaufrée". Il s’agit de marier la bière avec un des fleurons de notre région, la gaufre de liège.

La "Gaufrée" brassée à Liège - © D.R

Un procédé de fabrication original

L’équipe de la Brasserie C désirait fabriquer la bière à la gaufre de la manière la plus brute possible afin de travailler le produit tel qu’il existe.

Renaud Pirotte : "Nous avons émietté les gaufres en les ajoutant en même temps que nos céréales. Nous avons utilisé plus de 800 gaufres pour fabriquer cette nouvelle bière. Nous avons ensuite effectué le brassage et nous avons extrait les sucs et les arômes de la gaufre en même temps que le malt".

Il n’y a pas de risques que cette nouvelle bière soit trop chargée en sucre, ce n’est pas le genre de la maison.

"Nous n’aimons pas les bières sucrées et nous n’avons jamais fait de bières aux fruits à la Brasserie C, explique Renaud Pirotte. Ce n’est pas du tout dans notre recherche. Nous avons cherché justement à atténuer cette bière pour que le sucre ne soit pas trop présent. Effectivement, il va y avoir des notes gourmandes qui vont rappeler ce sucre candi qu’on reconnaît bien sur la gaufre. Maintenant, tout cela va s’équilibrer avec les arômes de la bière. Le but est qu’elle goûte la gaufre mais qu’elle ne soit surtout pas écoeurante".

La "Gaufrette" pourra se déguster dès le 7 février à la Brasserie C mais également dans les points de vente habituels. Rendez-vous sur la page FB de la Brasserie C