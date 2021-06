La toute première publication de Thomas Gutkin, un jeune auteur de 20 ans

"Dans l’attente du passé", c’est le titre de la toute première nouvelle publiée par un jeune auteur liégeois.

Thomas Gutkin a 20 ans. Il habite Herstal. Il est étudiant en droit. Sa nouvelle est publiée dans la collection Opuscule des Editions Lamiroy de Bruxelles. Cette collection propose tous les vendredis une nouvelle de 5000 mots. La dernière en date est donc signée par Thomas Gutkin. Il conte un épisode de la vie d’un quadragénaire, notaire malgré lui, qui collectionne les collections, d’agrafeuses ou de balles de golf, par exemple, mais aussi les ruptures amoureuses.

"D’aussi loin que je m’en souvienne, j’écris.", explique Thomas Gutkin, "J’écris toute la journée, sur mon téléphone, dans mes notes. Je pense que ça vient vraiment du fait que j’admire de grands écrivains. Pour écrire, il faut d’abord lire. Le but dans ma vie, c’était d’écrire."

La nouvelle devait faire 5000 mots, un challenge qui a intéressé Thomas Gutkin : "J’aime le challenge. Et en fait, j’aime écrire sous la contrainte parce que ça me permet d’avoir un cadre. Je risquerais sans ça de partir dans tous les sens.".

"Dans l’attente du passé" est la première nouvelle qu’il a rédigé avec l’objectif d’une publication. Avant cela, c’est à celle d’un roman qu’il pensait, mais il n’était pas satisfait de son texte, il est occupé à le réécrire. "Et l’engouement qu’il y a autour de ma nouvelle me motive.", confie Thomas Gutkin, "Il y a beaucoup de retours positifs d’écrivains, d’auteurs, de blogueurs belges et français, des retours des libraires aussi."

Une autre nouvelle qu’il a écrite va également être publiée. "Dans un recueil collectif confectionné à l’initiative d’un magazine littéraire parisien, "Quinzaine". Ce qui me plaît dans ce recueil, c’est précisément qu’il soit collectif mais aussi que tous les auteurs de ce recueil ont commencé par la même phrase et ce qu’il y a de très beau là-dedans, c’est de voir tous les chemins différents qui ont été empruntés à partir de cette même phrase."