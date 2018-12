La Tour des Finances à Liège fermée pour cause de manif des gilets jaunes

En ce début de semaine, les gilets jaunes liégeois restent mobilisés. Depuis 6 heures ce matin, ils bloquent les entrées de la Tour des Finances à Liège.

Pour que leurs actions aient encore un certain impact, ils ont toutefois décidé de changer de tactique: Fini les petits barrages ci et là. La semaine dernière, devant cette même tour, ils n'étaient à chaque fois qu'une poignée, et les manifestations avaient dû être annulées.

Désormais, les gilets jaunes concentrent leurs efforts. Et cela semble plus efficace. Depuis tôt ce matin, ils sont une cinquantaine à bloquer les entrées du bâtiment, unique lieu de manifestation. Et ils comptent rester sur place tout au long de la journée. "Dans le cadre de nos revendications sur la baisse des taxes, c'est évidemment une cible privilégiée" rappelle Luc Nissen, gilet jaune de la première heure.

Au surlendemain des actes de violences à Paris les consignes ont été rappelées aux participants: la manifestation doit se dérouler dans le calme

La Tour des Finances de Liège restera fermée ce lundi

Ce blocage n'étant par filtrant, le SFP Finances a pris la décision de fermer totalement la Tour des Finances ce lundi. "Pour les centaines de membres du personnel, ce n'est pas un gros problème car tout le monde a un ordinateur portable et donc la possibilité d'effectuer du télétravail", précise Florence Angelici, porte-parole du SFP Finances. "Par contre, pour les contribuables, et surtout pour les 300 ou 400 d'entre eux qui font des demandes d'étalements de paiements ou de pensions alimentaires, il n'y a pas de solution alternative, si ce n'est d'effectuer les démarches par internet".

Une décision similaire de fermeture totale de bâtiments des finances avait déja été prise la semaine dernière à Mons et La Louvière, à nouveau en raison d'une manifestation des gilets jaunes.