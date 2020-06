La tour Boma va bientôt disparaître du paysage sérésien

C’est précisément sa localisation qui justifie son démantèlement : les installations de la société Boma jouxtent le site de l’ancien haut-fourneau 6, en voie d’assainissement. Et elles sont également très proches de l’arrêt du chemin de fer, de la nouvelle ligne 125A. C’est ce qui permet d’espérer une valorisation de cette vaste parcelle : elle pourrait devenir une zone résidentielle attractive, puisque située à quelques minutes, en train, de la cité ardente. L’extension du "boulevard urbain" passe également à deux pas.

Le permis d'exploiter arrive à échéance, il est temps de penser à reconvertir ce vaste terrain - © Michel Gretry

Evidemment, avant d’espérer amener des habitants, il faut dépolluer, parce que, depuis la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, c’est de l’industrie lourde qui a occupé ce faubourg. Et donc, il faut d’abord démolir, pour sonder le sous-sol sous les bâtiments de la société Boma, et voir si techniquement une décontamination permet d’envisager du logement. Les analyses des terrains d’ArcelorMittal, juste à côté, laissent penser que c’est possible. Alors, pourquoi pas ? Les gérants de la firme, que les riverains ont parfois dû citer à comparaître en justice pénale pour arrêter les nuisances, dialoguent désormais avec les autorités communales, au point de "prendre les devants" avant un risque d’expropriation. La plus-value que peut représenter l’infrastructure ferroviaire qui passe dans le voisinage n’est pas négligeable.