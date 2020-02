La toiture de l'école Saint-Quirin de Huy touchée par la tempête Ciara

Ce matin, les pompiers ont été appelés à intervenir sur la toiture de l’école Saint-Quirin de Huy. C’est une pièce d’environ 10 mètres carrés de roofing sur la toiture qui s’est progressivement décollée sous l’effet du vent. Cela a causé des infiltrations d’eau le long des murs dans certaines pièces de l’école mais n’a pas entraîné d’évacuation des élèves.

"Les secours ont envoyé une équipe sur place peu avant 9h30. Ils vont sécuriser les lieux par principe de précaution", précise Christophe Collignon, bourgmestre de Huy. Les élèves ont été mis à l’abri. Après une nuit plutôt calme, avec une vingtaine d’interventions, les hommes du feu de la Zone Hemeco sont à nouveau fortement sollicités depuis lundi 7h30. Les pompiers avaient déjà reçu une quarantaine d’appels avant 10 heures et devaient s’organiser au mieux. Du côté de la Zone de secours Hesbaye, les effectifs étaient également débordés. La tempête Ciara touche le pays depuis dimanche matin. Les secours de l’arrondissement Huy-Waremme sont sur le pied de guerre et interviennent principalement pour des chutes d’arbres et des ruptures de câbles électriques. La Zone de secours Hemeco a été également sollicitée dimanche après-midi à la piscine de Huy, après qu’une partie de la toiture ait été emportée par les rafales de vent. Environ 30 mètres carrés de la toiture s’étaient envolés. L’intervention qui consistait à sécuriser le toit avec une bâche a été compliquée en raison des conditions climatiques. Elle a duré trois heures. La piscine est fermée lundi et mardi.

A Hannut, les pompiers ont aussi été appelés à intervenir lundi matin au magasin Trafic, rue de Landen. La grande enseigne de ce commerce menaçait en effet de s'effondrer sous l'action du vent.

Du côté de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, il y a encore eu une septantaine d’interventions depuis lundi 7 heures, soit un total de 270 interventions liées à la tempête pour cette zone. Quatorze véhicules et 45 pompiers sont en intervention.