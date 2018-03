La thermographie des habitations liégeoises, une des actions de la Ville en faveur du climat

Dix partenaires issus de 5 pays européens sont associées dans un projet européen de réduction des émissions de CO2 via la rénovation énergétique du bâti. Parmi ces villes, Liège, qui accueillait mardi une conférence sur le sujet. Ce projet comprend des volets très concrets.

Les " quartiers actifs pour le climat, dans le Nord-Ouest de l'Europe ", c'est l'intitulé du projet. Il veut réduire la consommation énergétique des ménages : " Il consiste à réunir dix partenaires de cinq pays européens qui se voient tous confrontés au même problème de réduire la consommation énergétique dans le domaine du bâtiment résidentiel et à développer ensemble une nouvelle approche. Liège est le seul partenaire belge que nous avons et à Liège, il y a l’action du van qui se rend dans les quartiers et qui a cette approche locale que d’autres partenaires aussi tentent de transmettre dans le projet ", détaille Jenny-Claire Keilmann, de l'Alliance pour le Climat.

A Liège, un projet bien concret est en voie de finalisation : " Notre projet vise à mettre en œuvre des actions dans les quartiers de la ville de Liège. Les différentes actions visent à aller au contact direct des citoyens, comme par exemple la thermographie aérienne de la ville de Liège. Il s’agit de leur remettre gratuitement une photo thermographique de la toiture pour pouvoir sensibiliser les gens directement sur la nécessité de rénover ou pas leur logement au niveau énergétique ", précise Gün Gedik, chef de projet.

" La thermographie a eu lieu en janvier et nous sommes en train, avec le prestataire, de découper toutes les maisons de la ville pour pouvoir remettre les photos thermographiques sur le cadastre des logements, donc on espère présenter ça en avril aux citoyens liégeois ", ajoute-t-il.

Les dix partenaires sont Liège (B), Arnhem (NL), Brest (F), Mantes-la-Jolie (F), Essen (D), Worms (D), la Rhénanie Palatinat (D), Hastings (GB), Plymouth (GB) et Climate Alliance. Le projet européen a débuté en 2016. Il doit se terminer en octobre 2019.