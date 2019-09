La "tache" noire de la cité administrative de Liège va s'éclaircir

C’est l’un des plus hauts pignons de l’agglomération liégeoise, et lorsque, voici quelques années, un artiste a peint, au sommet des dix-huit étages de la cité administrative, une forme sombre qui reproduit les contours de la grotte de la nativité, il a suscité de vives polémiques. La "tache" fait désormais partie du paysage, mais elle n’en a plus pour très longtemps.

Dans le cadre d’un vaste projet de rénovation, qui vise notamment le zéro carbone, le mur, qui est orienté sud-ouest, va être recouvert de panneaux photovoltaïques, plutôt foncés, et l’œuvre va être "réinterprétée" avec des capteurs solaires plus clairs, "reluisants et brillants". C’est l’un des détails dévoilés ce mercredi par l’architecte Bernard Deffet, à l’occasion de la présentation officielle de la demande de permis.

Les changements majeurs apportés au socle de la tour, avec, plus qu’une annexe, un immeuble de quatre niveaux, accolé, associé, permet d’améliorer les circulations piétonnes dans les alentours. Les travaux, qui pourraient commencer au printemps prochain, devraient durer vingt-sept mois. Un demi-millier d'agents communaux pourront alors réintégrer leurs bureaux.