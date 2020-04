La suppression de grands évènements de l'été met à mal les finances des associations, clubs sportifs et autres

La Formule 1 à Spa Francorchamps annulée ? Sans doute, sauf report éventuel mais à huis clos. Francofolies de Spa et les Ardentes ? Annulées. Le 15 août en Outre-Meuse à Liège ? A la trappe. Tous ces événements de masse, pour ne citer que ceux-là, sont chaque année attendus par bon nombre de secteurs professionnels qui bénéficient des retombées économiques de leur organisation. Mais le coup est dur également pour les asbl, essentiellement sportives, qui gèrent une activité lucrative lors de ces événements, leur permettant de constituer une bonne partie de leur budget recettes et ainsi de faire face à leurs dépenses tout au long de la saison.

Lors du Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps, plusieurs clubs sportifs des communes voisines du circuit travaillent pendant plusieurs jours avec une armée de bénévoles pour engranger la meilleure recette possible. Ainsi, le CS Bellevaux-Ligneuville, petit club de football de 4ème provinciale situé sur la commune de Malmedy, tient chaque année un débit de boissons aux Combes, juste avant la nouvelle portion : "Cela fait 10 ans environ, explique Daniel Marenne, le président du club, que nous tenons ce débit de boissons bien situé près d’un camping qui est tenu, lui, par le club de foot de Xhoffraix. 40 à 50 bénévoles travaillent du jeudi au dimanche, de 7h jusque 2h du matin le week-end. On assure aussi un peu l’ambiance avec de la musique, ce qui attire beaucoup de monde".

On devrait pouvoir franchir le cap

Financièrement, c’est un beau pactole pour la petite asbl qui doit faire face comme les autres clubs à ses frais fixes et aux dépenses liées à la gestion sportive : "Approximativement, le travail à la F1 constitue au minimum 25% de notre budget recettes annuel, poursuit Daniel Marenne ; sans cet apport, notre saison s’annonce difficile : ça ne veut pas dire qu’on va fermer boutique. On devrait pouvoir franchir ce cap un an, et encore, mais en tout cas pas deux".

Il va falloir trouver des sources de financement alternatives

Son de cloche identique pour un autre club de football, le FC Ster-Francorchamps, qui transforme chaque année trois de ses terrains en camping durant 4 à 5 jours : " 120 bénévoles sont nécessaires pour la gestion de ce camping, explique Jean-Claude Michel, président du club. Il y a l’accueil, le nettoyage, le placement des campeurs, etc. Un gros boulot qui représente une très grosse partie de notre budget "? Sans dévoiler les chiffres avec précision, on évoque ici près de 50% du budget. "L’impact est donc majeur, poursuit Jean-Claude Michel, mais nous ne mourrons pas pour la cause. Il va falloir trouver des sources de financement alternatives en organisant d’autres activités, mais l’impact de l’annulation de la F1 2020 pourrait se répercuter sur plusieurs années". Pour les clubs, et pas seulement de football, cette perte s’ajoute à l’absence totale de recettes, entrées et cafétéria, depuis le début du confinement puisque toutes les activités sportives sont arrêtées depuis plus d’un mois !

RFC Spa : quid de la Saint-Nicolas ?

Les Francofolies de Spa sont-elles aussi de grands pourvoyeurs de fonds pour plusieurs asbl de l’entité. Ainsi, l’asbl gérant les jeunes du RFC Spa accueille sur son terrain annexe le grand et unique camping du Festival avec chaque année 350 à 400 campeurs : "Notre asbl perçoit une somme par campeur, explique Laurent Nazé, le secrétaire spadois, et ce au profit de nos jeunes. Cela finance chaque année leur Saint-Nicolas à hauteur de quelque 3000 euros. Il faudra faire sans cette année ce qui nous obligera à trouver d’autres solutions. Un sponsor ? Ce sera difficile".

Pour financer en partie la gestion générale du RFC Spa assurée par une autre asbl, le club tient aussi chaque année la buvette du Parc de 7 heures, lieu hyperfréquence aux Francos. Là aussi, la perte est réelle même si l’impact sera limité : "Nous sommes payés au forfait pour nos heures prestées, résume le président Jean-Marc Jacquemin. Pas de recette, donc cette année, et nous n’avons quasi plus rien perçu comme argent depuis quasi six mois. Je dois donc revoir le budget prochain. On va devoir vivre au mois par mois ; rien que nos installations nous coûtent 25.000 euros par an".