La succession de Luc Partoune à Liège Airport : une énorme surprise

C’est ce vendredi que le conseil d’administration de l’aéroport de Bierset a choisi, sur proposition de son comité de direction, un successeur à Luc Partoune. C’est un français, Christophe Bernardini, qui prend les commandes. La société aurait voulu conserver une certaine confidentialité, mais l’information a fuité.

C’est un ingénieur, passionné de tout ce qui vole. Il raconte volontiers que, dès l’enfance, il a construit et collectionné des maquettes d’avions de chasse et de gros porteurs. Il est diplômé de l’école supérieure des techniques aéronautiques. Il jouit d’une excellente réputation parmi les industriels belges, et pour cause : pendant six ans, il a dirigé Sabena Technics, l’ex-filiale de maintenance de la compagnie aérienne nationale, passée sous pavillon étranger lors de la faillite. Voici une douzaine d’années, c’est lui qui a restructuré cette entreprise, après la crise financière internationale des subprimes et ses répercussions sur l’aviation civile. Christophe Bernardini a ensuite passé quelque temps à la tête de l’équipementier Zodiac Aerospace, jusqu’à sa fusion avec le groupe Safran. Depuis, il s’est mis au service d’un groupe d’investisseurs actifs notamment dans les pièces détachées d’hélicoptères.