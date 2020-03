La spéculation immobilière autour du MontLegia inquiète les voisins

Le projet Hill Side refait surface : il se situe aux confins des communes d’Ans, de Saint-Nicolas et de Liège et il illustre l’appétit des promoteurs pour le territoire limitrophe de la clinique du MontLégia. Le personnel de l'établissement va inévitablement vouloir se loger à proximité. La société campinoise Bresa prévoit de construire plus d’une centaine d’appartements. Ses plans ont été présentés, dans une première ébauche, voici un an, avec deux immeubles tours qui ont été refusés par les autorités communales.

Mais une nouvelle version est actuellement soumise à enquête publique. Et les riverains ont commencé à pétitionner. C’est que l’endroit est resté très verdoyant, et qu’une densité d’habitat trop forte risque de perturber la zone. Par rapport aux intentions de départ, l’architecte a certes prévu de diminuer fortement la hauteur maximale des bâtiments à implanter, et d’augmenter les plantations d’arbres prévues en compensation du déboisement du site. Il a mis l’accent sur les cheminements cyclistes et pédestres aux alentours. Mais ces modifications ne semblent pas apaiser les craintes, dans ce quartier où règnent la maisonnette individuelle et les jardinets. Le dossier en est au stade des réunions préalables à l’étude d’incidences. Les opposants peaufinent leurs arguments.