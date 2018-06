"La Source S", le premier roman de l'historien liégeois Philippe Raxhon

Historien, incollable sur l’histoire de la Principauté de Liège, le professeur à l’Université de Liège, Philippe Raxhon, publie son premier roman intitulé La Source S. Un livre qui risque de bouleverser notre vision historique du monde. Il constitue une énigme insoluble et le restera peut-être, même à la dernière page. Rencontre avec l’auteur.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la fiction ?

Dans ce premier roman, j’avais envie d’explorer d’autres modes d’écriture et pour moi, le roman est la forme la plus aboutie. Le moment était venu de respirer par rapport à toute une production purement historienne que j’ai derrière moi.

Pourquoi un thriller ?

C’est passionnant pour l’auteur parce que vous emmenez le lecteur sur des chemins divers et variés, et pour le lecteur qui est face à une vraie histoire, avec des personnages qui ont des contradictions et des enjeux à résoudre. Les deux héros de ce roman sont des historiens et ils sont confrontés à la compréhension d’une source qui contient des informations absolument hallucinantes car il s’agit d’une source de l’Antiquité qui résonne d’une manière très particulière.

Ce livre met en scène un historien, renommé, gourmand, amateur de grand vin. N’y aurait-il un peu de vous dans ce livre ?

Ça me ressemble un peu. Quitte à inventer un personnage, autant en profiter. Soit pour accentuer ses propres défauts, soit pour révéler des qualités dont on rêve et finalement, ça devient une créature. Les 2 personnages principaux évoluent dans un registre de compétence (l’histoire et l’université) que je connais très bien mais ce sont des personnages qui finissent par échapper à l’auteur.

En tant qu’historien, vous vous appuyez sur les faits. En tant que romancier, le travail est différent. Est-ce que ça a été un exercice difficile "d’inventer" ?

Ça a été un exercice extrêmement salutaire. C’est bon pour l’esprit de s’oxygéner un peu dans le domaine de la fiction et de s’adresser d’une autre manière à ses lecteurs. Ceci dit, tout ce qui concerne les mécanismes de la mémoire qui sont au cœur de l’intrigue, tout est juste et pertinent. Cela répond à des réalités et des découvertes les plus récentes. C’est en partie extrêmement hallucinant ce à quoi on peut être confronté quand on est face à la mémoire.

Sur la 4ème de couverture de votre livre, il est indiqué qu’il s’agit d’un thriller qu’on ne doit pas lire si on est satisfait de ce nos certitudes.

Moi-même, j’ai été bousculé par ce document qui est une lettre de Sénèque, le philosophe romain. Il contient des informations tellement explosives qu’elles risquent de perturber les quelques parcelles d’équilibre qu’il nous reste dans le monde contemporain. Donc, il ne faut pas le lire si on ne veut pas être perturbé.