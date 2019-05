La société Weerts Supply Chain va investir plus de 50 millions d'euros au trilogiport

La société Weerts Supply Chain et le Port autonome de Liège ont annoncé la signature d’un contrat de concession relatif à 21 hectares de terrain sur la plate-forme logistique multimodale Liège Trilogiport. L'investissement dans ce projet sera à hauteur de 50 millions d’euros. De plus, Weerts Supply Chain espère créer plus de 400 emplois dans les 4 ans.

La société de Milmort (Herstal) active dans le transport et la logistique prévoit la construction de deux entrepôts logistiques de dernière génération, couvrant une superficie totale de près de 88.000 m² sur un terrain de 200.000 m² afin de développer ses activités.

Ces entrepôts – l’un réfrigéré, l’autre conventionnel – seront composés de plusieurs cellules logistiques dont la construction sera échelonnée en plusieurs étapes dès 2019. L’ensemble représentera un investissement total de plus de 50 millions d’euros.