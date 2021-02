La société liégeoise Mitral Technologies dépose son bilan

C’était une recherche prometteuse : un dispositif non invasif de traitement d’affections de la valve mitrale, une pathologie du cœur qui touche plusieurs millions d’Européens. Un espoir, pour des milliers de patients trop faibles pour affronter une opération de chirurgie classique : la méthode permet de soigner sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la cage thoracique. La société Mitral Technologies a d’abord été américaine, avant de débarquer en région liégeoise, plus précisément au Val-Benoit, attirée par un environnement scientifique de haut niveau, et par les perspectives de collaborations avec l’hôpital du Sart Tilman. Attirée également par les aides publiques à disposition : l’entreprise a été soutenue par le fonds de reconversion Noshaq. Elle a également séduit des investisseurs privés, qui, au total, ont apporté plus de trois millions, voici trois ans.

Malgré le succès de l’un ou l’autre essai préclinique, le potentiel de développement de Mitral Technologies n’a pas été à la hauteur des ambitions. La firme a accumulé d’énormes pertes. Le conseil d’administration a dû constater que le concept n’a pas fait ses preuves dans les délais escomptés. Les perspectives de poursuite du projet restent floues. Au-delà du cas particulier, c’est la volonté de constituer une grappe d’entreprises de pointe en cardiologie qui semble éprouver quelques difficultés à se concrétiser.