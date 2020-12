La société liégeoise KitoZyme remporte le Grand Prix Wallonie à l'Exportation

C'est une PME liégeoise d'à peine une trentaine d'employés qui vient de remporter le Grand Prix Wallonie à l'Exportation. Un trophée remis par l'Awex, l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers.

Il s'agit de KitoZyme, une société de biochimie et de biotechnologie créée il y a 20 ans et basée à Herstal. L'an dernier, elle a réalisé 97% de ses ventes à l'étranger.

Avec ses produits d'origine végétale, elle est spécialisée dans les domaines de la santé ... et du vin. François Blondel, administrateur-délégué de KitoZyme: "Dans le processus de vinification du vin, ce que nos molécules parviennent à faire, c'est évacuer ou éliminer une bactérie qui est indésirable dans le processus de maturation lorsque les raisins sont en barrique". Ce qui permet de sauver une partie de la récolte.

Au total, cela représente plusieurs millions de bouteilles de vin par an, comme le souligne François Blondel: "Nous avons décidé de nous allier à une société multinationale de très grande taille qui a des revenus de plus d'un milliard d'euros et qui distribue nos produits à travers le monde entier. Ça représente pas loin de 250 millions de bouteilles de vin rouge sur l'année dernière".

Ce Grand Prix Wallonie à l'Exportation, c'est donc une belle reconnaissance pour la société, comme le souligne François Blondel: "C'est une formidable reconnaissance et un boost dont on a bien besoin dans un environnement qui est tout de même assez compliqué cette année. Lorsque nous irons voir nos clients, nous pourrons en faire état et bien sûr, ça donnera encore un peu de crédibilité".