La société liégeoise Gambit Financial Solutions embauche une vingtaine de développeurs

Créée en 2007 au sein de HEC (Université de Liège), Gambit Financial Solutions est spécialisée dans l'édition de logiciels financiers à destination des institutions bancaires ayant entamé leur transformation digitale. Cette PME en pleine croissance est passée d'une quarantaine de salariés en 2017 à plus de 80 à l'heure actuelle et elle recrute encore une vingtaine de collaborateurs, a indiqué jeudi Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions, à l'occasion de la présentation des nouveaux locaux au Pôle Image de Liège.

L'entreprise a connu un potentiel de développement important en 2017 grâce à l'entrée dans son capital de BNP Paribas Asset Management. Si bien qu'elle est aujourd'hui présente dans quatre pays européens (France, Belgique, Luxembourg et Suisse) et qu'elle entre dans un 5e pays (Italie). "L'objectif est d'en faire un acteur européen majeur de la modernisation du conseil en investissement", souligne le CEO.

Gambit poursuit donc son développement en proposant désormais un produit à destination du grand public, un roboadvisor prénommé Birdee Money Experts et qui dispose depuis peu d'une application mobile. "Désormais, les institutions financières demandent des solutions intéressantes non seulement pour elles mais aussi pour leurs clients. Nous ne sommes pas une banque, l'argent des gens n'est d'ailleurs pas chez nous. Notre rôle est de véhiculer l'argent vers une institution financière et de gérer les portefeuilles d'investissements", précise Geoffroy de Schrevel. "Sachant que le risque zéro n'existe pas, nous proposons aux investisseurs un produit qui répond à leurs objectifs et qui aura un meilleur rendement que le compte épargne actuellement. Il est possible d'épargner dès 1.000 euros, nous ne prenons que 1% par an sans autres frais et on peut retirer rapidement son argent sans frais", ajoute le CEO.

Ce sont essentiellement des développeurs que Gambit recherche, soit des personnes ayant des compétences en informatique et répondant aux valeurs prônées comme une facilité d'intégration, de communication...

Les nouveaux locaux sont particuliers dans le sens où ils comprennent notamment un jardin intérieur avec mobilier d'extérieur et balançoire, le tout incitant à la détente, ainsi que des espaces de réunion sans chaises mais munis de tables de type "mange-debout" de manière à rendre ces réunions plus efficaces.