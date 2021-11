La société liégeoise Franthymon en faillite : la lente agonie du cochon wallon

Le couperet est tombé : le tribunal de l’entreprise a prononcé la faillite de la société Franthymon, spécialiste de la découpe de porcs, à Droixhe en banlieue liégeoise. La firme avait déjà, au début octobre, placé ses quelque septante travailleurs en chômage pour force majeure. Elle a fini par déposer son bilan, faute de concrétiser des pistes de relance ou de reprise.

C’est une décision d’une banque qui a précipité la déconfiture : elle a cessé d’accorder des avances sur factures. Elle a pourtant depuis lors été remboursée de ses créances, mais ça n’a pas suffi. Le problème n’est pas seulement conjoncturel, il est également structurel : les habitudes de consommation de viandes changent. Les gens en mangent moins, mais avec de nouvelles exigences de qualité, et les normes sanitaires de plus en plus strictes imposent des coûts supplémentaires. Le secteur n’est donc pas florissant, et il ne reste plus guère d’ateliers de ce genre en région wallonne.

Pour le personnel, les conséquences pourraient être relativement limitées : tant les désosseurs que les chauffeurs de poids lourds sont des métiers en pénurie. Ce qui est peut-être à craindre, c’est une contagion vers d’autres filiales, sous-traitants ou partenaires du groupe Franthymon, actifs dans le domaine de la charcuterie dite artisanale, qui doivent désormais s’approvisionner ailleurs, avec des fournisseurs devenus méfiants: ils exigent désormais des prépaiements, ce qui provoque des tensions de trésorerie. Toute une filière est à présent inquiète.