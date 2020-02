La société liégeoise Artialis souffre de sérieux problèmes de croissance

La société Artialis a longtemps été présentée comme une pépite, issue de la recherche universitaire liégeoise. Elle produit des trousses médicales, pour diagnostiquer très précocement des maladies articulaires par un simple prélèvement sanguin. Avec le vieillissement démographique, le nombre de patients qui souffrent d'arthrose ou de polyarthrite ne cesse de croître. Le "marché" est colossal.

La société Artialis existe depuis une dizaine d'années. Elle dispose de plusieurs brevets, Elle emploieencore une dizaine de collaborateurs. Elle a reçu à plusieurs reprise de l'argent public, avec le groupe Noshaq parmi ses actionnaires. Mais le dernier bilan qu'elle a publié, pour l'année écoulée, laisse apparaître trois quarts de millions de pertes, et le double de dettes. En novembre dernier, son fondateur et administrateur-délégué a démissionné de ses fonctions. Sa remplaçante vient de quitter l'entreprise. Voici deux ans, elle a tenté de lever plus de trois millions, à investir dans la recherche pour élaborer des tests de dégradation de cartilages, mais sans succès. Elle a du mettre certaines activités entre paranthèses, sans toutefois régler ses soucis de trésorerie. La société Artiali se se montre d'une extrême discrétion sur le plan qui a été élaboré pour sortir de ses embarras.