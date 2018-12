La société liégeoise Artialis investit 4 millions dans la recherche sur la sarcopénie

La société liégeoise Artialis va investir quatre millions d’euros pour la mise au point de tests permettant de mesurer directement dans le sang les molécules impliquées dans la genèse et le développement de la sarcopénie. Il s’agit d’une maladie qui touche plus de 10 millions d’européens âgés et qui se définit comme le déclin de la structure et de la fonction musculaire, entraînant une incapacité fonctionnelle, une baisse de la qualité de vie et une augmentation de la mortalité.

Cinq emplois supplémentaires

Cet investissement permettra de créer cinq nouveaux postes de chercheurs.

Dix personnes se consacreront à plein temps à cette recherche.