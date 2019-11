La société française Effia reprend les parkings MyPark en Belgique

Effia reprend les 22 parkings de MyPark en Belgique. La société française spécialisée dans le stationnement l’a annoncé ce mardi. La reprise devrait être bouclée d’ici la fin du mois.

La société MyPark était en vente depuis plus d’un an suite à l’annonce faite par les familles actionnaires, Bailly et Wolf : "A presque 70 ans, j’ai décidé de profiter de ma retraite et de revendre tous les parkings de ma société", expliquait Christian Bailly, administrateur délégué de MyPark, en juin dernier. Il fallait donc trouver un repreneur pour cette société créée en 1975, basée à Liège et présente dans une trentaine de villes et communes belges dont Anvers, Bruxelles, Namur, Liège et Louvain-la-Neuve. Par ailleurs, Effia assure que les 63 salariés de MyPark seront conservés.

Cette reprise doit permettre à Effia, filiale de Keolis et déjà présente chez nous, d’augmenter sa capacité de parking en Belgique avec 12.500 place de stationnements supplémentaires. Selon son directeur, la société deviendrait ainsi la 4e plus grosse du secteur en Belgique avec un total de 32.000 places.

A l’échelle européenne, Effia compte 1000 collaborateurs et possède 500 parkings dans 190 villes en France et en Belgique.