La société flémalloise Franki commence à sortir de l'ornière

Le groupe Franki, c’est une "signature" dans le secteur belge de la construction. Et comme d’autres entreprises de travaux publics, elle a connu une année très délicate, pour cause de pandémie. Mais en plus, elle a traversé des difficultés de trésorerie. Au printemps, les actionnaires ont dû procéder à une augmentation de capital. Elle a été souscrite principalement par des organismes publics, la société de gestion des participations (régionales) et le fond de relance Noshaq. A deux, ces institutions détiennent désormais plus d’un quart des titres, et les autorités wallonnes disposent donc d’une minorité de blocage, par rapport au propriétaire hollandais Willemen.

En octobre, un moratoire a été accordé pour le remboursement d’un prêt, comme à d’autres firmes, touchées par les mesures sanitaires à prendre sur les chantiers, voire les interruptions. Cette double marque de confiance est le signe d’un optimisme de la volonté : les marchés publics commencent à reprendre, et Franki commence à sortir de l’ornière. C’est évidemment crucial, non seulement pour l’emploi, mais également pour la poursuite de plusieurs gros contrats, dont, en région liégeoise, la réalisation du futur nouveau quartier Rives Ardentes à Coronmeuse.