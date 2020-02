La société belgo-israélienne Nyxoah investit à Bassenge

La société Nyxoah est issue de la recherche universitaire néolouvaniste. Elle a mis au point un traitement des apnées du sommeil. C’est un implant, pas plus grand qu’une pièce de monnaie, qui se place sous le menton du patient, et qui, la nuit, connecté à une pile externe, agit par neurostimulation. Elle vient de procéder à une forte augmentation de son capital, avec ses partenaires australiens. Le but ? Obtenir l’autorisation de mise en vente sur le marché américain. Ce qui suppose une forte croissance de la production, actuellement prise en charge par un atelier israélien.

Mais à terme, c’est en région liégeoise que cet appareillage va être fabriqué. Dans un premier temps, la société Nyxoah va louer l’une ou l’autre des huit "salles blanches" dont dispose l’entreprise de travail adapté ValduGeer, et qui ne sont pas toutes occupées. Le contrat vient d’être signé, pour un démarrage en mai. Une demi-douzaine d’emplois seraient créés, puis probablement une quinzaine après les quelques mois de lancement. Dans un deuxième temps, la société Nyxoah va construire ses propres équipements dans un second bâtiment, qui, dans le courant de l’année prochaine, devrait également héberger le département de recherche et développement.