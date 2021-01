La société angleuroise Zinacor doit revoir son permis d'exploiter

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! A tous les détracteurs de la bureaucratie européenne, l’enquête publique qui vient de démarrer à propos de la société Zinacor apporte un démenti cinglant (ou pas…). Voici enfin qu’une directive de 2010 sur la prévention des pollutions trouve à s’appliquer dans le secteur des métaux non ferreux.

L’usine Zinacor, entre Angleur et Chênée, produit du fil de zinc. C’est l’une des dernières survivances de ce qui, jadis, a fait la richesse de la Vieille Montagne. Elle ne pose pas de problème majeur quant à ses émissions de fumées, ou ses rejets d’eaux usées. Simplement, elle doit s’adapter aux MTD, les meilleures techniques disponibles dans le jargon des spécialistes. La procédure est extrêmement complexe. Les états de l’union ont eu quelques années pour transcrire cette exigence dans leurs lois. Puis pour mener, avec les diverses banches de l’industrie et les associations de défense de l’environnement les concertations et consultations nécessaires. Puis pour définir le niveau de performance que chaque entreprise doit atteindre. Voilà pourquoi une décennie s’est écoulée avant que l’administration wallonne ne se saisisse du cas de Zinacor, afin d’adapter les autorisations dont elle dispose. Il ne s’agit pas d’imposer tel filtre à poussières, ou tel bassin de décantation : les choix technologiques sont libres, pour autant que le résultat soit atteint.

La société Zinacor dépend d’un groupe allemand. Elle emploie une trentaine de personnes, et elle dispose, apparemment, de capacité d’investissement pour améliorer ses procédés de fabrication.