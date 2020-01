La SNCB se décide enfin à changer les accès à la gare Saint-Lambert

Actuellement, pour arriver sur les quais, il faut descendre quatre volées de marches puis en remonter trois : les escaliers roulants sont en panne définitive. Une salle des pas perdus sous le niveau des voies, déjà sous le niveau de la rue, ce n’est pas très pratique. Mais ça devrait changer dès la fin de l’été. Une enquête publique vient de démarrer pour un projet de réaménagement.

Il s’agit d’accéder directement aux quais, depuis le Cadran grâce à des ascenseurs, et depuis le parvis de l’annexe du palais de justice, par des escalators. Un embellissement est prévu, avec un revêtement des plates-formes en petits pavés de béton, et avec une rénovation des auvents qui protègent les voyageurs. Les ardoises en amiante vont être soigneusement démontées et remplacées.