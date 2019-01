La section liégeoise du Parti Pirate va participer au scrutin régional

Remettre le numérique à sa place, c'est l'un des axes majeurs du Parti Pirate, qui a annoncé ce vendredi le dépôt d'une liste régionale pour les élections de mai prochain. A sa place, c'est à dire au service des gens. Des lois mal ficelées, et les abus de pouvoir de quelques multinationales malmènent la culture du partage et de la coopération, et les violations de la vie privée se sont multipliées ces dernières années, sans parler des problèmes de censure. Il s'agit en définitive de lutter contre "la démocratie privatisée".

Le programme contient en outre une proposition de démocratie liquide: si le Parti Pirate compte un ou plusieurs élus, une plate-forme devrait permettre à tous les citoyens de dire, pour chaque proposition de décret, comment son ou ses mandataires doivent voter. Comme le dit le premier texte de la campagne du Parti Pirate: "pas besoin de gilets jaunes pour se plaindre du coût de la vie, ils auraient la possibilité de participer activement aux prises de décision" et sans modifier la constitution pour instaurer des précédures référendaires.