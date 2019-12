« La Scène », nouvelle salle de spectacle (3000 places) sur le site Intermills de Malmedy

Un nouvel investissement, un de plus, sur le site Intermills Steinbach à Malmedy : une salle de spectacle, de galas et de réceptions dénommée " La Scène ", qui accueillera sa première vedette ce samedi 7 décembre en la personne de l’humoriste Québécoise Véronic Dicaire. Après le business Event Center, le cinéma Movie Mills et ses cinq salles, l’Escape Challenge et le My Hôtel de 84 chambres, voici la dernière-née du groupe Gehlen qui a racheté voici huit ans et demi le site de l’ancienne papeterie Intermills Steinbach tombée en faillite : " la Scène ", désormais l’une des plus grandes salles de la Province de Liège laquelle, sur Malmedy et sa région au sens large, répondait à un besoin réel : " Nous avions organisé un spectacle avec Jean-Marie Bigard en 2017 à titre d’essai dans un hall improvisé et ce fut une grande réussite avec 1500 spectateurs, explique Lucas Léonard, manager ; on s’est alors dit pourquoi ne pas construire une vraie salle de grande capacité ; on avait bien les salles du Business Event Center mais nous avions des demandes régulières pour des événements de 4 à 500 personnes, et nos salles ne pouvaient les accueillir. "

Deux millions d’euros

En moins de deux ans, un ancien hall de stockage de bobines de papier est alors aménagé en salle multifonctionnelle couvrant une superficie totale de 4000 mètres carrés : 2 millions d’euros ont été injectés par le groupe Gehlen pour le gros œuvre, le chauffage, l’acoustique, et tout l’équipement requis pour y organiser des événements de différents types : " on peut organiser des réceptions, des drinks à la mezzanine, poursuit Lucas Léonard, et dans la grande salle de 2800 mètres carrés, du théâtre jusqu’à 2000 places assises et des spectacles pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes maximum en configuration debout. La salle est équipée de trois loges d’artistes, un bureau de production, une grande scène de 12 mètres par 8 modulable jusque 24 mètres sur 14, des sanitaires, vestiaires, installations bars, et bien entendu du mobilier tels que gradins, chaises et tables rondes. " Autre aménagement indispensable, un parking de 1800 places jouxte la nouvelle salle ressemblant de l’extérieur à un grand cube noir. Les techniques de son et d’éclairage sont amenées par une société faisant partie du groupe Gehlen. L’objectif n’est pas d’organiser de méga spectacles chaque semaine : l’idée serait d’en accueillir par exemple un toutes les six semaines dès lors que d’autres événements privés, réceptions, meeting d’affaires et autres, sont déjà inscrits à l’agenda des prochains mois.

Tout est donc prêt pour accueillir ce samedi 7 décembre Véronic Dicaire et le 13 décembre, Messmer, le roi de l’hypnose, dans son spectacle " Messmer Hypersensoriel ". " Sois Belge et tais-toi " est programmé le 1er février 2020 à l’invitation des Soroptimist locales ; figurent également dans l’agenda Mnozil Brass (humour musical) le 22 avril 2020 et Queen Symphony par le Royal Philharmonic Orchestra fin septembre 2020.

Infos : lascenemalmedy.be