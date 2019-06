La salle paroissiale de Bois-de-Breux menacée de fermeture... pour cause de tapage

Sur les hauteurs de la proche banlieue liégeoise, à l'arrière du complexe paroissial de Bois-de-Breux, de l'église, de l'école et du cimetière, un bâtiment plutôt vétuste abrite une salle de spectacles. Elle héberge divers groupements, unité pastorale, patronage, atelier créatif, troupe scoute. Elle est également louée à des organisateurs de festivités diverses et variées,... et parfois très bruyantes.

En une soixantaine d'années, personne ne s'est plaint de nuisances sonores. Mais la puissance des moyens d'amplification ne cesse d'augmenter, et les vieux murs de l'immeuble n'ont pas été conçus pour en amortir les vibrations. Un voisin a fini par demander à la police d'intervenir. Avec, désormais, une menace de fermeture, puisque qu'un constat a été dressé pour dépassements des normes, pour tapages. Tapages, peut-être, mais pour la bonne cause, selon les responsables de l'endroit: la salle paroissiale rapporte de l'argent. C'est la source de financement de multiples activités pour les jeunes du quartier. D'où le lancement d'une pétition pour "sauver" Bois-de-Breux, qui, en un mois, a recueilli près de quatre mille signatures.

Le bourgmestre Demeyer s'est saisi d'un dossier qui n'est sans doute pas unique en son genre, et a promis de tenter de concilier le respect de la loi et les exigences de quiétude avec les souhaits et turbulences des mouvements de jeunesse