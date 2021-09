La "salle de shoot" de Liège fermée depuis ce mercredi matin

Cette salle de "consommation à moindres risques" est unique en Belgique, en attendant l’ouverture d’une structure comparable à Bruxelles. Elle accueille les consommateurs de drogue depuis 2018. Ce mercredi 1er septembre, elle a fermé ses portes.

Une fermeture sans doute temporaire, le temps que le conseil communal de Liège vote le renouvellement de la convention d’exploitation, comme l’explique Dominique Delhauteur, coordinateur de la salle. "Depuis mercredi matin à 8h30, les salles de consommations sont fermées. Elles le seront jusqu’à ce que le conseil communal de la ville de Liège prenne une décision formelle, redésignant la fondation comme opérateur."

Risque de sanctions

"Pourquoi est-ce qu’on agit comme ça ? C’est parce que nous sommes toujours sous le coup de la loi de 1921 et sous le coup de sanctions pénales, rappelle le coordinateur. Et si nous ne sommes pas couverts par un consensus local et par une décision formelle, il est dangereux pour nous d’agir. Nous prenons trop de risques et nous ne tenons pas à les prendre et à les faire prendre à notre personnel."

Cette fermeture amène des dizaines de consommateurs de drogues à de nouveau se piquer en pleine rue. Selon Dominique Delhauteur, 193 personnes ont utilisé la salle de shoot au mois de juillet, 190 personnes au mois d’août. Il rappelle également que si la salle de consommation de drogues est fermée, les autres services comme les soins infirmiers, les consultations médicales et l’échange de seringues, sont toujours quant à eux toujours assurés.