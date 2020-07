La salle d’événements culturels Le Hangar se réinvente pour survivre à la crise : « En un mois, ils étaient sold-out ! »

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Liège, une ville qui pétille, rit et fait la fête. Une cité qui bouillonne grâce à ses lieux de rencontres culturelles. Enfin, jusqu’à la crise sanitaire tout du moins. Le paysage culturel n’a eu d’autre choix que de se réinventer pour affronter un été bien pâle. Exemple avec Le Hangar et Ludovic Minon, journaliste pour le magazine culturel liégeois Quatremille.

Réservation obligatoire, concerts limités à cinquante personnes et entrée payante : la formule semble prometteuse. Mais les gérants du Hangar, Vincent Cotteleer et Julien Hoeckers restent sceptiques pour la rentrée. Ludovic Minon, qui a rencontré ces deux briscards du monde culturel, rapporte : "Ils aimeraient redémarrer normalement à la rentrée. Mais ce dont ils ont peur, c’est que leurs frais reprennent à 100% et qu’eux ne puissent fonctionner qu’à 30% de leur activité dès la rentrée… Et à ce moment, les chiffres ne seront pas bons."

Pour le journaliste, la précarité de la situation du Hangar peut être élargie à l'ensemble des petites salles du genre : "Ce n'est qu'un exemple pour parler de la situation qui est alarmante à Liège". Une problématique qu'il décortique sur le site de Quatremille avec son article : "Le Hangar, 16 ans et une épidémie plus tard".