La saison touristique fluviale s'ouvre samedi à Liège

Les navettes fluviales à Liège ont transporté pas moins de 35.000 passagers en 2017. Cette année, deux navettes desserviront à nouveau six haltes entre le pont de Fragnée et Coronmeuse, sur les deux rives de la Meuse, et seront davantage accessibles, ont annoncé jeudi Paul-Emile Mottard, député provincial en charge du tourisme, et Michel Firket, échevin du Tourisme de la ville de Liège, à l'occasion du lancement le 31 mars de la saison touristique fluviale.

Avec la collaboration de partenaires privés, la Ville et la Province de Liège ont développé une offre de tourisme fluvial qui se décline aujourd'hui en quatre bateaux de croisières, dont un destiné à de petits groupes comprenant une ou plusieurs personnes à mobilité réduite (La Barquerolle), et deux navettes.

Les deux navettes feront à nouveau office de "taxis flottants" sur la Meuse du samedi 31 mars au dimanche 4 novembre. Elles navigueront toutes les heures, de 10 h à 18 h, sur base d'un calendrier établi selon la période, et effectueront six arrêts entre Coronmeuse et le pont de Fragnée en passant par le cœur historique, le centre-ville, le pôle fluvial (quai Van Beneden, face à l'Aquarium-Museum) et les Guillemins.

L'une des navettes, dénommée l'Atlas 5, sera en cours de saison remplacée par un nouveau bateau, en cours de construction, qui se veut plus facilement navigable et accessible aux personnes à besoins spécifiques (personnes en revalidation, personnes âgées ou personnes munies d'une poussette).

Afin de renforcer encore l'accessibilité, les utilisateurs de vélos pliables et vélos traditionnels (en nombre limité et hors période de grande affluence) pourront désormais monter à bord des navettes ainsi que les personnes avec des chiens tenus en laisse, conformément au règlement de police de la ville de Liège relatif aux chiens dangereux.