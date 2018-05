La saison touristique a débuté au port des yachts de Liège

Ce mardi, une ambiance de quartier régnait dans le port des yachts à hauteur du centre-ville. Les plaisanciers prenaient le café au soleil et faisaient pendre leur linge au-dessus de la Meuse. Synonyme du début de la saison touristique, ce port accueille chaque année environ 1600 bateaux et près de 4000 visiteurs. Ces derniers, souvent de passage, restent en général quelques jours à Liège avant de continuer leur périple à travers notre plat pays.

Des visiteurs du monde entier

"Soit les gens font un cercle en traversant la Belgique, soit ils en font un plus grand en passant par la France, l’Allemagne et les Pays-Bas" explique un couple de Hollandais arrivé hier au port. Les plaisanciers viennent de tous horizons : Américains, Anglais, Hollandais, Suédois, Allemands et même Australiens se croisent au port des yachts le temps d’une halte dans la Cité Ardente. Mais il n’y a pas que des touristes ! Certains liégeois amarrent leur bateau pendant plusieurs mois et paient un forfait à l’année.

Agrandissement et prix du port

Résidents permanents ou visiteurs venant de pays voisins, ils sont en général une bonne centaine à occuper le port en permanence. Christian Maréchal, le gérant du port, aimerait d’ailleurs agrandir l’espace pour accueillir davantage d’hôtes. Le prix de la location varie en fonction de la longueur du bateau. En haute saison, un yacht de taille moyenne coûte 12 euros par jour.

La saison touristique se terminera en septembre prochain.