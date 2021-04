La saison des fraises belges est officiellement déclarée

Ce mois d’avril marque le début de la saison des fraises. Une saison qui démarre timidement en raison d’une météo peu favorable. À la ferme Delarbre à Hannêche, sur la commune de Burdinne, la récolte a démarré. Dans cette ferme où, d’avril à octobre, on cultive des légumes et fruits de saison, la fraise est incontestablement le produit phare.

Parmi les tomates, des poivrons, des myrtilles, des framboises et même des melons cultivés à la ferme Delarbe, les fraises représentent plus de la moitié de la production totale. C’est le fruit qui entame la saison. "On travaille pour avoir des fraises assez tôt, explique François Delarbre. Il y a quelques petites techniques pour ça : choisir une variété plus précoce, les planter assez tard au mois d’août, monter la bâche en plastique assez tôt en janvier pour que les plants en profitent dès qu’il y a du soleil, ou encore d’étendre une bâche noire qui attire la chaleur."