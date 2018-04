La saison des asperges commence. C'est aujourd'hui le premier jour de récolte d'asperges vertes pour deux producteurs wallons.

Nous les avons rencontrés dans les champs à Remicourt et à Rosoux.

A Remicourt, les asperges vertes pointent tout doucement le bout de leur nez. Elles sont encore timides, mais elles sont déjà bien décidées à être à la hauteur de leur réputation. C'est un grand jour, aujourd'hui, pour Cédric Saccone, agriculteur et producteur d'asperges car c'est la première récolte d'asperges vertes de sa vie. "La griffe d'asperge doit avoir trois ans avant qu'on ne puisse commencer à récolter et à commercialiser. Et en bio, ça prend beaucoup de temps pour tout ce qui est désherbage, entretien de la culture avant de pouvoir la proposer enfin au client" explique Cédric Saccone.

Cédric Saccone n'a que 2000 plants d'asperges vertes. Aujourd'hui, il a récolté trois bottes, ce n'est pas grand chose, mais il produit du 100% bio et a opté pour une production artisanale. "Peu importe la taille, qu'elles soient petites, grosses, tordues ou pas, il n'y a pas de gaspillage, on les met toutes en bottes et elles sont toutes vendues au même prix au client ici à la ferme" dit-il.

A quelques kilomètres de là, à Rosoux près de Waremme, les Goffin cultivent des asperges vertes à une toute autre échelle. Sur 15 hectares de terre, des tonnes d'asperges sortiront de terre cette saison. "C'est une idée de mon père il y a 15 ans. Il s'est dit pourquoi pas. Il a vu une personne porter des asperges vertes et il s'est dit que c'était un produit totalement intéressant. Au niveau culinaire, ça peut être magnifique, et par nos sols riches de Hesbaye, on pourrait en faire un produit assez fabuleux" explique Nicolas Goffin.

Ici, pas question de couper une asperge en-dessous de 25 centimètres de haut. Plus il fera chaud, plus vite elle sortira de terre. Elle peut pousser jusqu'à 10 centimètres par jour. Une fois coupées, elles se retrouvent ensuite au centre de tri et de nettoyage. Aujourd'hui, on a récolté 50 kilos contre 1500 kilos par jour, en pleine saison. Mais peu importe, le produit prendra rapidement sa place dans les cuisines.

Les asperges à toutes les sauces

C'est le cas ici à Lanaye, près de Visé. Grégory Laeremans, chef du restaurant "L'Echappée Belle", propose l'asperge de Rosoux à sa carte. Il les cuit, tout simplement, sur un grill, avec du beurre de ferme, de la fleur de sel et du poivre. "L'idée, c'est de partir sur deux types d'asperges. On est sur la violette et sur la verte. La violette étant un peu plus douce, on a préféré avoir très peu de cuisson. Avec la verte, c'est juste blanchi. Avec les épluchures, je fais un petit nid qui vient soutenir le plat principal avec l'agneau en croûte d'ail des ours" explique Grégory Laeremans.

Des asperges à toutes les sauces, en plat principal ou en accompagnement. Un légume de saison, à déguster jusque fin juillet.