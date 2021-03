La saison 2021 du circuit Spa-Francorchamps a repris à huis-clos et promet quelques surprises

Des Lotus en roulage privé ont marqué ce mardi l’ouverture de la saison 2021 sur le circuit de Spa-Francorchamps, après plusieurs mois d’interruption. Une pause, un peu plus longue que d’habitude en raison du contexte sanitaire, dont le circuit a profité pour réaliser quelques travaux et pour préparer les gros investissements nécessaires au retour des 24 heures motos.

En 2020, le circuit n’a fonctionné qu’un peu de plus de cinq mois et à huis clos permanent. Alors quel est l’état d’esprit et les perspectives à l’heure de rouvrir l’anneau ardennais toujours dans le même contexte de crise Covid ? "On rouvre avec optimisme", assure Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa Francorchamps. "On a un calendrier sous protocole strict qui nous permet une réouverture à huis clos", précise-t-elle, convaincue que 2021 se présente beaucoup mieux que l’année qui vient de s’écouler. L’agenda est d’ailleurs chargé, en dépit de quelques désistements et de l’arrêt des activités annexes aux sports moteurs, comme les baptêmes ou visites guidées.

Retour des 24h motos en 2022

Sur le plan financier, Nathalie Maillet explique que le circuit tient bon car le calendrier des investissements a été revu : "Les résultats sont largement dans les objectifs qu’on s’était fixés. Bien entendu, ils ne sont pas bons. Mais on a su réadapter nos investissements pour le futur en fonction de notre plan stratégique à long terme et on a postposé certains investissements", tels que des travaux d’extension de bureaux ou des aménagements pour les tribunes.

Mais la plupart des aménagements prévus ont pu être réalisés durant l’intersaison : "On fait des travaux de maintenance, des réparations de caniveaux, de vibreurs, des modifications concernant l’homologation FIA, des clôtures… Vous savez, il y a toujours des améliorations sur un site comme le nôtre", pointe la directrice qui réserve des surprises et des nouveautés pour le centenaire de Spa-Francorchamps.

L’objectif est de terminer ces travaux pour le retour de la moto en juin 2022.

Les investissements nécessaires au retour des 24 heures motos ont eux aussi été préparés : "On est en cours de procédure d’appel d’offres. On est dans les clous de notre budget pour l’instant. L’objectif c’est de terminer ces travaux pour le retour de la moto en juin 2022."

A noter que la première compétition de l’année est prévue le 1er mai avec la première manche du WEC, le championnat du monde d’endurance FIA, avec un prologue les 26 et 27 avril.