La Saint-Nicolas des rhétos à Huy

La Saint-Nicolas des rhétos, c'est ce lundi à Huy. Les organisateurs attendent un millier de fêtards à partir de sept heures ce lundi matin. Le cortège démarrera à neuf heures du parking de l'avenue Godin.

"Ca se passe derrière le parc" rappelle le président de l'asbl la Hutoise, Mathieu Louveau. "C'est destiné uniquement aux rhétos, donc aux sixièmes années du secondaire. Ca devrait rassembler environ un millier de personnes. On commence à distribuer les bracelets à sept heures du matin.

Il y a un cortège à partir de neuf heures. Il suivra ce qu'on appelle le trajet des deux ponts. Donc, il passera par les deux ponts de la ville. On a un char avec Saint Nicolas et le père fouettard. Ca dure environ une heure et demie. Il y a plusieurs arrêts prévus. On va distribuer des friandises.

On a une limitation sur l'alcool. Ca veut dire qu'il y aura seulement de la bière. Pas d'alcools forts. On proposera des softs et l'eau est gratuite et à volonté au bar.

La "zone safe"

Pendant la Saint-Nicolas, les étudiants aiment bien s'envoyer de la farine, des oeufs et toutes sortes de choses. Mais on a aussi beaucoup de retours d'autres étudiants qui n'aiment pas ça. Donc on a prévu une zone spéciale, sans "clashe", pour permettre à ces étudiants de s'amuser avec leurs amis et aussi de participer à la fête.