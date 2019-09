La Rolls Royce des scanners IRM installée à l'Université de Liège

C’est un nouveau scanner IRM unique en Belgique et particulièrement performant dont vient de se doter l’Université de Liège. Un scanner inauguré ce mardi, dont le champ magnétique est beaucoup plus élevé, 7 Tesla au lieu de 1,5 ou 3 habituellement, et qui sera exclusivement dédié à la recherche médicale.

" C’est un peu la Rolls Royce des appareils de neuro-imagerie. On a donc plus d’informations, qui nous permettent donc d’avoir une résolution augmentée. C’est comme sur un appareil photo où au lieu d’avoir du quatre mégapixels on en a quinze, donc on va mieux voir ce qui se passe dans le cerveau et mieux délimiter ses différentes parties ", précise Gilles Vandewalle, chercheur qualifié FNRS à l’ULiège.

" Ce genre d’appareil va nous apporter des informations auxquelles on n’avait pas accès avant. Ça va nous permettre d’affiner certaines détections. Il y a des noyaux dans le cerveau qui font deux millimètres de large sur un centimètre de haut. C’était très difficile à détecter. Ce genre d’appareil va nous permettre d’isoler la structure et de caractériser sa réponse à une stimulation auditive ou visuelle, ou la manière dont cette structure va évoluer à 20, 40 ou 60 ans quand on est en bonne santé, et peut-être au-delà quand on développe une pathologie comme Alzheimer. Mieux on comprend une maladie, mieux on va pouvoir envisager quels sont les traitements potentiels et donc si, grâce à cet appareil, on détecte par exemple plus tôt une modification subtile de la structure de certains neurones dans une région donnée, ça nous laissera peut-être plus de temps pour intervenir ", détaille-t-il encore.

L’appareil représente un investissement de 9,5 millions d’euros. Il sera utilisé exclusivement pour la recherche. " La recherche vise notamment à déterminer comment les maladies vont changer la structure et la microstructure du cerveau, afin de déterminer plus tôt l’évolution de la maladie et pouvoir prédire ce qui va arriver. On parle ici des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, mais aussi de la sclérose en plaques, l’épilepsie et tout ce qui est tumoral ", complète Evelyne Balteau, responsable technique de l’IRM.

C’est le cerveau qui sera étudié ici, mais l’appareil pourrait servir en cas de besoin pour n’importe quelle partie du corps. Et sachez que pour ces recherches, un appel à volontaire est lancé. Toute personne adulte peut se porter candidat via l’adresse agitude@uliege.be.