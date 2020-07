La retraite tennistique à 22 ans pour Margaux Bovy : "le circuit, une expérience exceptionnelle qui m'a rendue plus forte"

Avec son frère en Géorgie, avec son père en Turquie

Le poing serré vers un nouveau défi: une carrière d'avocate - © FB Margaux Bovy

Une maman escrimeuse, un père triathlète, dans la famille, le sport c’est une passion. Margaux ne pouvait y échapper et c’est le tennis qu’elle choisit à 7 ans. Sa carrière internationale démarre à 15 ans à l’autre bout du monde, au Kenya. Elle part 3 semaines avec son coach et enchaîne 2 finales victorieuses et une demi-finale. C’est à ce moment qu’elle sait qu’elle ne pourra plus se passer de la compétition, de l’adrénaline, du stress. Entourée par ses parents qui exigent cependant qu’elle achève ses études secondaires, elle se lance ensuite sur le circuit aux 4 coins de la planète avec de chouettes souvenirs :

"En Géorgie, je n’avais pas de coach, mon petit frère était en vacances, il m’a accompagné. Il n’y connaissait rien mais c’était un soutien. Il me massait les pieds, il me faisait rire". Margaux Bovy se rappelle aussi de sa performance en Turquie où elle a battu une joueuse mieux classée pourtant, elle était mal partie : "je perds 6-1 le premier set et derrière mon père me fait signe d’essayer d’avancer dans le terrain… Et je gagne le match !"