La "restauration à service restreint" va pouvoir bénéficier des aides wallonnes

La "restauration à service restreint", ce sont les snacks, les pitas, les durums, les friteries, qui ont des tables en nombre réduit et qui servent essentiellement au comptoir. Pour ces établissements, pas de prime pour amortir les dégâts de l’épidémie : ils peuvent rester ouverts, puisqu’ils vendent de la nourriture principalement à emporter. C’est en tout cas ce qui a été prévu dans les premières mesures du gouvernement wallon.

Sauf que sur le terrain, c’est loin d’être évident, et d'être équitable. Julien Paeschen, le gérant du "Popa", sur l’aire autoroutière de Couthuin, raconte : "Ma clientèle, ce sont les navetteurs mais avec le télétravail il n’y en a plus ; ce sont les touristes mais avec la fermeture des frontières, ils ne viennent plus ; il me reste quelques camionneurs des pays de l’est qui s’arrêtent. J’ai essayé de vendre "à emporter", mais j’ai tenu deux jours : une aire de repos, c’est un endroit où les gens viennent pour une pause, et c’est un service que je ne peux plus rendre." Sans une station-service à ses côtés pour attirer quelque chaland, c’est un endroit au milieu de nulle part.

Ce n’est pas un cas isolé. De nombreux commerçants, dans d’autres circonstances, connaissent des situations analogues. Et les plaintes ont commencé à affluer sur le bureau du ministre Willy Borsus qui, en fin d’après-midi, a décidé d’inclure la "restauration à service restreint" dans la liste des bénéficiaires du soutien des pouvoirs publics.