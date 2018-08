Gare aux bactéries avec la canicule: une réserve naturelle en Hesbaye fermée pour botulisme

En Hesbaye liégeoise, la réserve naturelle du Haut-Geer est fermée au public depuis le 21 juillet. Cette zone composée de sept anciens bassins de décantation est habituellement un paradis pour les oiseaux. Mais la découverte de nombreux oiseaux morts et d'autres très mal en point a amené les responsables de la réserve à soupçonner la présence de botulisme, une maladie qui peut toucher les étangs durant les étés très chauds.

Une centaine d'oiseaux morts

Leurs soupçons viennent d'être confirmés par les premières analyses. La forme de botulisme détectée est inoffensive pour l'homme comme l'explique Alain Martens, le conservateur de la réserve naturelle du Haut-Geer: "Sur deux des sept bassins de la réserve, nous avons détecté de la toxine botulique de type C et D qui n'est pas dangereuse pour l'homme mais qui a néanmoins un impact sur les oiseaux puisqu'on relève à ce jour une centaine de cadavres. Les conditions sont malheureusement réunies: longue chaleur, peu d'eau, une eau qui n'est plus oxygénée. Dans les eaux stagnantes, c'est malheureusement un phénomène qui n'est pas très rare.

On a néanmoins l'impression que le pic est passé et qu'on va vers un mieux. Hesbaye Frost, qui est le propriétaire des lieux, a bypassé une des grosses tuyauteries afin de pouvoir faire circuler l'eau en circuit fermé là où se trouve le botulisme, ce qui a pour effet de réoxygéner l'eau, et on voit qu'il y a un effet immédiat: les oiseaux ont l'air de mieux se porter. Hier, on a fait un relevé des oiseaux malades ou morts, et il y en avait beaucoup moins".

Encore une semaine ou deux de patience

Néanmoins, la réserve reste fermée. Essentiellement pour deux raisons: "D'abord parce que le public n'aurait pas un spectacle particulièrement agréable de voir des oiseaux malades ou morts. Par ailleurs, on veut éviter un stress inutile aux oiseaux qui ont été malades. Encore une semaine ou deux de patience, et tout le monde pourra à nouveau profiter des oiseaux".