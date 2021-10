La reprise est bien enclenchée pour les mariages et un boum est attendu en 2022

Après les reports et les annulations liés à la crise sanitaire, la reprise est là pour les mariages. Elle est déjà bien perceptible et le secteur s’attend à une année 2022 des plus fastes.

Ce samedi, la Ferme de Hepsée à Verlaine, accueillait un mariage, comme tous les week-ends en ce moment. Anne Evrard est une des responsables des lieux : "Oui, on peut vraiment parler d’une reprise. Depuis mi-juillet, où on a pu commencer à refaire des mariages, on a commencé tout doucement et maintenant plus libérés dans les soirées, donc on peut parler d’une vraie reprise. On a des mariages tous les week-ends jusqu’à plus ou moins fin d’année, donc on va rattraper ce qu’on n’a pas su faire en 2020, et on va continuer en 2022 sur le début de l’année pour récupérer. Le gros boum est en 2022, il a bien fallu caser tous les mariages qu’on a dû reporter, donc nos agendas sont bien remplis. On a été à l’arrêt pendant un an et demi, puisque nous nous occupons de tout : de la location de la salle, du service traiteur, on met aussi le disc-jockey à disposition, ainsi que les boissons. Donc, pendant un an et demi, la salle a été fermée. On est contents, on a une reprise même pour 2023.".

D’ailleurs, pour trouver des dates, cela devient compliqué. "On est sur 2023 et, là, les dates sont déjà chères. Donc il faut s’armer de patience et chercher d’autres dates que les beaux mois, comme le mois de février, ou alors partir sur octobre ou novembre.", explique Anne Evrard.

L’agenda du photographe Pierre-Emmanuel Philippe est lui aussi très, très rempli : "Ça explose depuis juin. En juillet, on n’avait pas le droit de danser, mais même à ce moment-là, les mariages reprenaient. Et depuis début septembre, là, les pistes de danse pouvaient rouvrir et ça a explosé, que ce soit le samedi, le vendredi ou peut-être d’autres jours, les mariages reprennent. 2022 est remplie déjà, 2023 on commence. C’est vraiment assez démentiel.".

Du côté d’Alison et Thibault, les mariés du jour, Thibault explique : "On n’a pas vraiment eu le choix des dates. On avait un choix très restreint. Tout ce qui a été reporté en 2020, c’est remis en 2021.". Mais Alison relève : "On est tombés la semaine avant le pass sanitaire, donc c’est nickel. S’il avait fallu commencer à demander le pass sanitaire à tout le monde, malheureusement, il y a des personnes qui ne seraient pas venues, clairement.".