La réparation du réseau d’électricité d’ORES en province de Liège est presque terminée

Le gestionnaire de réseaux de distribution ORES fournit en électricité 29 communes en province de Liège. Depuis les inondations qui ont touché plusieurs d’entre elles et endommager son réseau électrique, ses équipes se sont mobilisées pour le reconstruire. ORES a fait le point sur l’avancée des travaux ce mardi matin.

"Nous avions 220 cabines hors service.", explique Marc Franssen, chef de district à Verviers, "Ce qui correspondait plus ou moins, en province de Liège, sur le territoire géré par ORES, à 17.000 foyers privés d’électricité. A partir du vendredi 16 juillet, nous avons commencé à reconstruire le réseau. Il y a eu une énorme mobilisation de tout le personnel de Verviers, mais pas que… Tout ORES s’est mobilisé pour nous prêter main-forte. Nous avons eu des renforts provenant de Leuze, de Mons, de Charleroi, de Namur, de Sambreville, d’Arlon, de Marche et même d’Eupen qui était touchée par les inondations également. Certains jours, nous étions à plus de 120 à nous occuper strictement de la reconstruction du réseau. Aujourd’hui, nous avons reconstruit le réseau moyenne tension, nous avons reconstruit le réseau basse tension, nous sommes passés chez nos clients. A 99%, nos clients sont réalimentés aujourd’hui. Il reste vraiment le dernier pourcent, essentiellement concentré à Verviers : quelques clients chez qui nous n’avons pas encore pu pénétrer, 150 à 200 peut-être. Nous avons mis en œuvre un numéro vert, donc nous invitons tous les Verviétois qui sont toujours sans électricité aujourd’hui à composer le 0800/248.47, de manière que nous puissions intervenir individuellement chez ces personnes et finaliser le travail."

En ce qui concerne le coût des travaux de reconstruction, Marc Franssen précise : "Pour l’ensemble du coût de reconstruction des réseaux qui ont été touchés par les inondations au sein d’ORES, donc pas uniquement en province de Liège, mais également dans les autres provinces, le montant avancé à ce stade tourne autour des 12 millions d’euros.".

En plusieurs endroits, des solutions temporaires ont été appliquées. "Il nous faudra des mois encore pour reconstruire complètement le réseau et retrouver toutes les fonctionnalités que nous avions avant ce désastre.", constate le chef de district de Verviers d’ORES.