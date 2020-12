La réouverture des commerces "non-essentiels" n'a pas attiré la foule, à Liège

C’est du moins le cas en région liégeoise. Mis à part l’une ou l’autre enseigne dans un centre commercial, les boutiques du piétonnier de la cité ardente, et des artères commerçantes, sont restées particulièrement calmes. Parfumeries, bijouteries, lingeries ont espéré en vain le retour des clients pour les préparatifs des cadeaux de fin d’année. Les vendeurs et vêtements et les marchands de chaussures n’ont pas été, non plus, à la fête.

La police n’a dû intervenir nulle part pour canaliser une foule qui n’est jamais apparue en cours de journée. Juste quelques remontrances, sans répression, pour des magasins ouverts sans qu’un préposé ne filtre les éventuels surplus d’affluence.

Pertes de pouvoir d’achat, crainte de bousculades, changement dans les habitudes d’offrir vu les réveillons restreints qui s’annoncent, les explications sont sans doute multiples. Et peut-être faut-il ajouter cette remarque d’un indépendant de Gérardrie : "le ministre de la santé a peut-être voulu créer un électrochoc avec un mois de fermeture des commerces, il a surtout mis la population dans un tel état de choc que la vie ne reprend que très lentement son cours normal".