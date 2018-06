La réorganisation des tribunaux de commerce fait grincer des dents

Décidément, la réforme de la justice n'en finit pas de faire des vagues. Le nombre d'arrondissements a été réduits. Il faut donc redéfinir qui peut être jugé où et pour quoi. Mais la nouvelle répartition géographique n'est pas du goût de tout le monde. Cette fois, les avocats se plaignent, au conseil d'état, de la réoganisation du tribunal de commerce. Ils parlent d'un effet dévastateur, dans la mesure où les liquidations, dissolutions, réorganisations d'entreprise sont, depuis un arrêté royal, à la mi-mars, de la compétence exclusive de magistrats liégeois.

Ce sont des actes qui, dans le code de droit économique, sont rassemblés dans un chapitre "insolvabilité". Ils sont parfois essentiels pour la vie, la survie, ou la mort d'une entreprise. Avec les faillites, ces procédures représentent près de la moitié des affaires dans ce type de juridiction.

Conséquences: les verviétois et les hutois, commerçant ou gérants de sociétés, doivent se déplacer pour consulter leur dossier, et leurs avocats, pour plaider leur cause. Ce qui entraîne des frais, des délais, et des risques de gonfler le contentieux. C'est une entrave à l'accès à la justice, pour des gens qui, précisément, sont en difficultés financières. C'est un "service de bas", qui ne réclame pas de juges hyper-spécialisés. C'est du moins la thèse des barreaux francohpones, qui ont donc introduit un recours en annulation. L'argument qui est invoqué, c'est que les effets néfastes de cette réforme sont hors de proportion avec les nécessités de restrictions budgétaires.