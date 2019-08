La rentrée pour pas cher, c'est possible avec l'asbl liégeoise Assistance à l'Enfance

La rentrée des classes, c’est pour bientôt et à l’heure des achats pour cette rentrée, cela peut représenter un budget important. Certaines initiatives existent pourtant pour réduire ce budget. C’est ce que propose l’asbl Assistance à l’Enfance, à Liège. Dans son magasin de seconde main, les principaux achats d’une rentrée sont disponibles à prix très réduit.

Une fois la porte du 34 rue Surlet franchie, mallettes, fardes, plumiers, vêtements et autres se découvrent. Tout est en seconde main, mais de qualité et à prix très réduits. " Les mallettes sont en bon état. Effectivement c’est de la seconde main mais elles sont entre six et dix euros. Les fardes ici sont entre 20 et 50 centimes. Et puis il y a les plumiers, les crayons, vraiment des tout petits prix accessibles à tout le monde ", détaille Margaux Peeters, assistante sociale de l’asbl.

" On a tout type de public : des personnes qui viennent vraiment par nécessité au niveau de leur budget, mais aussi des personnes qui viennent plus par convictions en termes d’écologie et de recyclage, donc un public très diversifié ", ajoute-t-elle.

Aurore est une habituée des lieux. Pour elle, ce type d’initiative, répond à un vrai besoin : " Les frais de la rentrée, en fonction des familles et des âges des enfants, ça peut être assez conséquent. Or il y a moyen de trouver dans les magasins de seconde main du matériel qui est encore de bonne qualité. Je viens régulièrement et j’achète en fonction des besoins ou du hasard ", précise-t-elle.

L’asbl ne propose pas que du matériel pour la rentrée. On y découvre aussi de nombreux autres objets dont des jouets, articles de puériculture et vêtements. Tout ce matériel provient de dons.